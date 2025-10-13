Організатори наголошують, що кількість безкоштовних продуктів для ВПО у Полтаві є обмеженою, тому радять переселенцям, які відповідають критеріям, не зволікати з реєстрацією.

Благодійна організація «Карітас Полтава» продовжує надавати транзитні безкоштовні продукти у Полтаві для ВПО, які нещодавно переїхали до Полтавської області, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні організації в Телеграм.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві призначені тим, хто перебуває в області не більше ніж 60 днів і належить до однієї з визначених категорій вразливості.

Така ініціатива покликана підтримати людей, які щойно опинилися в новому місці, часто без необхідних речей та стабільного джерела доходу. Продуктові набори містять базові харчові продукти першої необхідності, що допомагають переселенцям адаптуватися до нових умов життя та зменшити фінансове навантаження на перших порах.

Отримати транзитну допомогу можуть такі категорії осіб:

люди з інвалідністю 1, 2 або 3 групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства;

особи, які страждають на важкі хронічні або тяжкі захворювання;

громадяни похилого віку, старші 60 років;

самотні матері або батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб;

багатодітні сім’ї, у яких виховується троє або більше неповнолітніх дітей;

вагітні жінки та матері, які мають дітей віком до 3 років.

Реєстрація на отримання продуктових наборів здійснюється у місті Полтава за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Прийом відбувається щоденно, починаючи з 9:00 години ранку.

Для оформлення безкоштовних продуктів для ВПО у Полтаві необхідно підготувати та пред’явити оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку внутрішньо переміщеної особи (термін дії якої не перевищує 60 днів);

документи, що підтверджують наявність однієї з зазначених категорій вразливості (наприклад, довідка про інвалідність, медичний висновок, свідоцтва про народження дітей тощо).

Організатори наголошують, що кількість продуктових наборів є обмеженою, тому радять переселенцям, які відповідають критеріям, не зволікати з реєстрацією.

