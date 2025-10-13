Работа для пенсионеров в Кировограде позволяет получать стабильный доход, совмещать занятия с отдыхом и работать в комфортных условиях.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области включает несколько актуальных вакансий в различных сферах с официальным трудоустройством, сообщает Politeka.

Информацию о доступных предложениях можно найти на сайте work.ua , где указаны условия труда, размер зарплаты и требования к кандидатам.

Одной из вакансий является почтальон в «Укрпочте» в Светловодске по улице Михаила Грушевского, 6. Ежемесячный оклад составляет 9 700 грн с премией за выполнение плана. Компания обеспечивает официальное оформление, стабильную оплату, обучение и перспективы карьерного развития. Основные обязанности включают доставку писем, газет, пенсий, посылок, денежных переводов, а также сопутствующих товаров – продуктов и лекарств. Важные качества кандидата: пунктуальность, организованность и доброжелательность. Образовательный уровень – базовое или полное среднее образование.

Еще одно предложение – помощник оператора АЗК WOG в Кропивницком. Зарплата составляет 11 000 грн. оклад плюс бонусы. Работник обслуживает клиентов, заправляет авто, консультирует по топливу, акциям и ассортименту, поддерживает территорию в чистоте. Обеспечивается официальное трудоустройство, посменный график, наставничество, бонусы от продаж омывателей и чаевые, а также скидки на товары АЗК.

Для тех, кто предпочитает физический труд, доступна должность подсобного рабочего в Александрии для сборки тротуарной плитки и бетонных изделий. Зарплата от выработки составляет 20 000–25 000 грн с еженедельными выплатами. Обязанности включают сборку плитки и поддержание чистоты рабочего места. Требования – дисциплинированность и отсутствие вредных привычек.

Следовательно, работа для пенсионеров в Кировоградской области позволяет получать стабильный доход, совмещать занятия с отдыхом и работать в комфортных условиях с поддержкой работодателей и прозрачными условиями труда.

