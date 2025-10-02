Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області стає важливим ресурсом для тих, хто через війну залишив свій дім.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надають через кілька державних ініціатив, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області орієнтоване на внутрішньо переміщених осіб, військових, осіб з інвалідністю, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, родини загиблих військових та тих, чий дім було зруйновано через бойові дії.

Ініціативи передбачають різні варіанти підтримки, від тимчасового службового приміщення до нового помешкання, що фінансується державою чи донорськими коштами.

Особливу увагу приділяють сім’ям з дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю. Для переселенців держава пропонує нове безкоштовне житло у тилових регіонах України, зокрема й у Кіровоградській області.

А військовим надають новобудови або відновлений дім, який фінансується бюджетом чи донорськими організаціями. Важливо розуміти, що процес отримання даху над головою потребує збору документів та довгого часу очікування.

Серед програм, які дозволяють отримати будинок чи квартиру, виділяють "єВідновлення", що допомагає ВПО та громадянам, чиє помешкання було зруйноване, надаючи компенсацію у вигляді сертифікатів на новий будинок або фінансування будівництва.

Окрім цього, "єОселя" орієнтована на військових, педагогів, медиків та науковців і пропонує іпотеку під 3%. Максимальна площа будинка за цією програмою складає 52,5 квадратних метра на одну особу плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї.

Важливо звертатися до місцевих органів влади та волонтерських платформ, щоб отримати консультацію і правильно оформити документи.

