Спрос на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжает расти, ведь многие были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

В Днепропетровской области действует несколько программ и сервисов, помогающих для ВПЛ найти бесплатное жилье , сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти как благодаря государственным инициативам, так и через частные предложения.

Министерство развития общин и территорий отмечает , что в настоящее время в процесс размещения переселенцев приобщаются различные структуры: от местных органов власти до обычных жителей, которые готовы принять людей в свои дома.

В министерстве отмечают, что найти убежище можно как через официальные сервисы, так и через волонтерские платформы, постоянно обновляющие информацию о доступных вариантах бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области.

Самым популярным сервисом для поиска является портал «Прихисток». Именно здесь украинцы могут найти крышу над головой, выбрав нужный населенный пункт и заполнив краткую анкету.

После этого система предлагает варианты, указывая условия, количество мест и контакты владельцев. Процесс максимально прост, чтобы переселенцы могли оперативно найти новое временное жилище.

Еще один ресурс – платформа «Допомогай», созданная неравнодушными активистами. Она работает по тому же принципу, но ориентируется преимущественно на личные инициативы граждан.

Кроме частных инициатив, жилищем также обеспечивают местные власти. Областные военные администрации и органы местного самоуправления предоставляют переселенцам социальную крышу над головой в местах компактного поселения.

Это могут быть общежития, коммунальные здания или специально переоборудованные помещения, где есть все необходимое для жизни.

