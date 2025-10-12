Эта денежная помощь для пенсионеров в Киевской области начисляется дополнительно к основной пенсии.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области выплачивается только при наличии определенных условий и соответствия официальным критериям, сообщает Politeka.

О деталях программы рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

Он отметил, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины №168 от 24 февраля 2023 года граждане, которым исполнилось 75 лет, могут рассчитывать на ежемесячную компенсационную надбавку в размере 456 гривен. Эта денежная помощь для пенсионеров в Киевской области начисляется дополнительно к основной пенсии, если ее общий размер не превышает 10340 гривен.

Лица в возрасте от 70 до 74 лет получают меньшую сумму – до 300 гривен. Таким образом, по достижении 75-летнего возраста увеличение составляет 156 гривен. Эксперт обращает внимание на то, что размер надбавки напрямую зависит от возрастной категории и общей величины основной выплаты.

Отдельно разъяснено понятие «одинокий пенсионер». В обществе этот термин часто толкуют неправильно, ведь законодательство определяет одиноким не просто живущего один, а человека, не имеющего трудоспособных родственников, обязанных содержать его по закону. Поэтому даже проживающее само лицо не считается одиноким официально, если имеет детей или других родственников трудоспособного возраста. В то же время, если дети также получают пенсию, статус одинокого может быть предоставлен, ведь нет лиц, способных обеспечить материальную поддержку.

Относительно доплаты по уходу — ее назначают после достижения 80 лет. Эта норма регулируется постановлением Кабинета Министров №261 от 2 апреля 2005 г. с последующими изменениями. Надбавка предоставляется одиноким пожилым гражданам, нуждающимся в посторонней помощи, при условии наличия соответствующего медицинского заключения ЛКК.

Размер такой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году это равняется 944,40 гривен (2361 × 40%).

Источник: На пенсії.

