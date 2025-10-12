Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области имеет целью оказать временную, но реальную помощь тем, кто больше всего пострадал от войны.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется гражданам только при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.

О новой программе поддержки сообщил благотворительный фонд "Каритас".

В рамках этой инициативы предусмотрены два основных направления помощи: медицинские гранты для лиц, нуждающихся в лечении или закупке необходимых препаратов, а также многоцелевая денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области и других жителей, которую можно направить на самые неотложные нужды.

Цель проекта — поддержать наиболее уязвимые категории населения, пострадавшие из-за военных действий. Помощь ориентирована на жителей населенных пунктов, расположенных в пределах 0-50 км от линии боевых действий, где численность населения не превышает пяти тысяч человек. Именно в таких общинах люди живут в сложных условиях из-за постоянных обстрелов, разрушения инфраструктуры и ограниченного доступа к ресурсам.

К категориям, которые могут получить выплаты, относятся:

одинокие граждане в возрасте от 55 лет и старше, без поддержки родственников;

лица с тяжелыми болезнями, требующими лечения или постоянного приема медикаментов;

люди с инвалидностью, не имеющие возможности самостоятельно обеспечить базовые нужды;

многодетные семьи, в которых воспитываются три или более несовершеннолетних детей;

одинокие матери или родители, а также опекуны, которые ухаживают за детьми;

беременные женщины и матери с детьми до трех лет, нуждающиеся в стабильной поддержке и надлежащих условиях для проживания.

Реализация гуманитарного проекта осуществляется в партнерстве с Каритасом Украины при содействии Каритасу Германии и Министерства иностранных дел Германии (GFFO). Инициатива имеет целью оказать временную, но реальную помощь тем, кто больше всего пострадал от войны и нуждается в ресурсах для обеспечения достойной жизни.

