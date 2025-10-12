Местным жителям следует знать, где будет действовать график отключения газа на неделю с 13 по 19 октября в Днепропетровской области.

График отключения газа на неделю с 13 по 19 октября в Днепропетровской области коснется нескольких общин, сообщает Politeka.

Как проинформировали на сайте местного филиала "Газсети", график отключения газа на неделю с 13 по 19 октября в Днепропетровской области связан с выполнением газоопасных работ.

Такие мероприятия проводятся в целях обеспечения безопасности потребителей и стабильного функционирования сетей.

Так, в Покровской ТГ временно прекратят распределение голубого топлива для 13 жителей частного сектора 14:10 с 09:00 до 16:30.

В Павлоградской ТГ 14.10 снабжение не будет в многоэтажном доме с 48 потребителями с 08:30 до 16:00. Также 13:10 временно приостановят газоснабжение в другом многоэтажном доме с 53 потребителями в этот же промежуток времени.

Людей просят учесть график отключения газа на неделю с 13 по 19 октября в Днепропетровской области и перекрыть запорные устройства перед приборами, чтобы избежать аварийных ситуаций.

В Перещепинской ТГ также возможно временное прекращение подачи голубого топлива для 2200 жителей частного сектора и 17 многоэтажных домов с 1243 потребителями.

Ограничения запланированы 13, 14, 15, 16 и 17 числа с 08:00 до 16:00. Работы предусмотрены для профилактического и аварийного обслуживания газовых сетей, чтобы обеспечить дальнейшеє снабжение.

Потребители могут обращаться в местные отделения "Газсети" для уточнения деталей. Все ограничения подачи происходят в целях безопасности и надежности газоснабжения в будущем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь.

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.