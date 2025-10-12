Місцевим жителям варто знати, де буде діяти графік відключення газу на тиждень з 13 по 19 жовтня у Дніпропетровській області.

Графік відключення газу на тиждень з 13 по 19 жовтня у Дніпропетровській області торкнеться кількох громад, повідомляє Politeka.

Як проінформували на сайті місцевої філії "Газмережі", графік відключення газу на тиждень з 13 по 19 жовтня у Дніпропетровській області повʼязаний з виконанням газонебезпечних робіт.

Такі заходи проводяться з метою забезпечення безпеки споживачів та стабільного функціонування мереж.

Так, у Покровській ТГ тимчасово припинять розподіл блакитного палива для 13 мешканців приватного сектору 14.10 з 09:00 до 16:30.

У Павлоградській ТГ 14.10 постачання не буде у багатоповерховому будинку з 48 споживачами з 08:30 до 16:00. Також 13.10 тимчасово призупинять газопостачання у іншому багатоповерховому будинку з 53 споживачами в цей же проміжок часу.

Людей просять врахувати графік відключення газу на тиждень з 13 по 19 жовтня у Дніпропетровській області та перекрити запірні пристрої перед приладами, аби уникнути аварійних ситуацій.

У Перещепинській ТГ також можливе тимчасове припинення подачі блакитного палива для 2200 жителів приватного сектору та 17 багатоповерхових будинків із 1243 споживачами.

Обмеження заплановані 13, 14, 15, 16 та 17 число з 08:00 до 16:00. Роботи передбачені для профілактичного та аварійного обслуговування газових мереж, щоб забезпечити надійність постачання надалі.

Споживачі можуть звертатися до місцевих відділень "Газмережі" для уточнення деталей. Усі обмеження подачі відбуваються з метою безпеки та надійності газопостачання в майбутньому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області: платіжки зростуть у частини українців.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: хто має право на допомогу.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області: коли домівки матимуть тепло.