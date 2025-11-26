График отключения света в Черниговской области на 27 ноября предусматривает временное прекращение электроснабжения в отдельных населенных пунктах района из-за плановых ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам предоставляют на официальном сайте Остерской общины.

В Остерской общине не будет электричества с 09:00 до 16:00. Жители Евминки, улицы Киевская и Насосная, а также Крехаева, в том числе 1 Травня, Березнева, Богданенко, Гаева, Деснянская, Леси Украинки, Луговая, Молодежная, Москаленко, Набережная, Наталия Земной, Озерная, Партизанская, Садовая, Свято-Троицкая, Шевченко и прилегающих. Обесточивание повлияет на переулки.

В Евминце работы зацепят дома по адресам Киевская 294-337 и Насосная, 1. В Крехаеве ремонт коснется большого количества объектов на ключевых улицах и переулках общества. Такие мероприятия проводятся для повышения надежности энергоснабжения и предотвращения аварийных отключений в будущем.

Энергетики также советуют жителям заранее подготовиться: зарядить мобильные устройства, обеспечить запас освещения и проверить наличие необходимых устройств для поддержания бытовых нужд. Также следует планировать работу электроприборов вне времени отключения, чтобы минимизировать неудобства.

График отключения света в Черниговской области на 27 ноября оставляет возможность эффективно организовать день и подготовиться к временным ограничениям в снабжении электроэнергией, что позволит избежать непредвиденных трудностей в быту.