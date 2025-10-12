График отключения воды на неделю с 13 по 19 октября в Днепре создаст определенные неудобства местным жителям, поэтому рассказываем детали.

График отключения воды в неделю с 13 по 19 октября в Днепре предусматривают остановку водоснабжения в частном секторе Соборного района, сообщает Politeka.

Как проинформировали на сайте коммунального предприятия «Днепропроводоканал» ДМР, такие мероприятия проводятся для минимизации критической дебиторской задолженности среди абонентов, не уплачивающих счета вовремя.

График отключения воды на неделю с 13 по 19 октября в Днепре затронет жителей улиц Винницкой, Научных работников, Хортицкой и Станичной.

Общая сумма долга по адресам, внесенным в список на остановку снабжения, составляет 270 020,82 грн. В частности, на Винницкой водоснабжение будет временно прекращено для одного абонента с задолженностью 33 403,24 грн.

На научных работников один потребитель имеет долг 70 281,22. На Хортицкой это сумма в 39376,27. А на Станичной – 126 960,09 грн.

Во избежание временного прекращения услуги и остаться с водоснабжением местным жителям с имеющейся задолженностью рекомендуется полностью ее оплатить.

В то же время КП «Днепропроводоканал» ДМР дает возможность заключить договор реструктуризации. Это позволяет погашать сумму постепенно, не теряя доступа к поставкам. Сотрудники водоканала отмечают, что сделать это необходимо до остановки подачи.

Для оформления договора следует обращаться в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или районные абонентские службы. Все адреса, телефоны и график работы опубликованы на официальном сайте компании в разделе «Контакты».

