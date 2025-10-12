Графік відключення води на тиждень з 13 по 19 жовтня у Дніпрі створить певні незручності для місцевих жителів, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення води на тиждень з 13 по 19 жовтня у Дніпрі передбачають зупинку водопостачання в приватному секторі Соборного району, повідомляє Politeka.

Як проінформували на сайті комунального підприємства «Дніпроводоканал» ДМР, такі заходи проводяться для мінімізації критичної дебіторської заборгованості серед абонентів, які не сплачують рахунки вчасно.

Графік відключення води на тиждень з 13 по 19 жовтня у Дніпрі торкнеться мешканців вулиць Вінницька, Наукових працівників, Хортицька та Станична.

Загальна сума боргу по адресах, внесених до списку на зупинку постачання, становить 270 020,82 грн. Зокрема, на Вінницькій водопостачання буде тимчасово припинено для одного абонента із заборгованістю 33 403,24 грн.

На Наукових працівників один споживач має борг 70 281,22. На Хортицькій це сума в 39 376,27. А на Станичній - 126 960,09 грн.

Щоб уникнути тимчасового припинення послуги та залишитися з водопостачанням, міцевим мешканцям із наявною заборгованістю рекомендується повністю її оплатити.

Водночас КП «Дніпроводоканал» ДМР надає можливість укласти договір реструктуризації. Це дозволяє погашати суму поступово, не втрачаючи доступу до постачання. Працівники водоканалу наголошують, що зробити це необхідно до зупинки подачі.

Для оформлення договору слід звертатися до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або районних абонентних служб. Всі адреси, телефони та графік роботи опубліковані на офіційному сайті підприємства в розділі «Контакти».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області: платіжки зростуть у частини українців.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: хто має право на допомогу.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області: коли домівки матимуть тепло.