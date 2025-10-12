Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​не только на ремонт жилья после повреждений, но и создание системной поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области охватывает ряд мер, направленных на поддержку пожилых людей, информирует Politeka.

По данным организации «Каритас», основная цель программы состоит в создании безопасных условий жизни для пожилых жителей и семей, пострадавших от последствий боевых действий.

Одним из главных направлений инициативы является восстановление жилья, поврежденного из-за войны войны. Поддержка оказывается владельцам квартир или домов с незначительными или средними разрушениями. Помощь охватывает ремонт окон, дверей, стен, потолков, частично крыш и электросетей. Такие действия позволяют восстановить базовые условия проживания и вернуть минимальный уровень комфорта.

Не менее важным направлением является уход на дому. Программа охватывает одиноких, ослабленных лиц и внутренне перемещенных граждан, особенно нуждающихся в заботе. Работники оказывают помощь по ежедневным делам, уходу, обучают родственников правильным методам попечительства, проводят консультации. Кроме того, предусмотрены базовые медицинские услуги — измерение давления, контроль сахара, обработка ран, профилактика пролежней, закапывание глаз. При необходимости предоставляется доступ к средствам реабилитации.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​не только на ремонт жилья после повреждений, но и на создание системной поддержки, которая помогает обеспечить заботу, безопасность и стабильность жизни пожилых людей в собственных домах.

Кстати, в Хвркове украинцы также имеют возможность получить бесплатные продукты в рамках важного проекта.

