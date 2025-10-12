График отключения света в неделю с 13 по 19 октября в Запорожской области охватывает многочисленные населенные пункты, улицы и переулки, где планируется проведение планового ремонта электрооборудования.

График отключения света на неделю с 13 по 19 октября в Запорожской области и предусматривает плановые работы по ремонту электрооборудования в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

В частности, в с. Малышевка 15 октября энергоснабжение будет временно отключено на всей территории. В с. Лукашево состоится ремонт оборудования на улицах Гагарина, Днепровской, Заречной, Мира, Молодежной, Перспективной, Садовой, Семена Навары, Центральной, Шевченко, Счастливой и Юрия Бури, а также в переулках Цветущем, Южном, Северном и Школьном. Обесточение в этих населенных пунктах произойдет с 09:00 по 17:00.

14:10 работы пройдут в с. Августиновка, Надежда, Днепровые Волны, Долиновка, Крыловское, Новопетровка, Петропавловка, Петрополь, Федоровка, Приднепровское, Новоалександровка и Лысогорка. Энергоснабжение будет временно приостановлено на определенных улицах и переулках для проведения необходимых ремонтных работ. Здесь не будет поставок также с 09:00 до 17:00.

16-го ремонт с 08:00 до 11:00 проведут в с. Отрадное, ул. Вишневая, Свободная, Молодежная, Набережная, Профсоюзная и Шевченко, а также в с. Петропавловка и Новослободка.

На следующий день, 17-го, с 09:00 до 17:00 энергетики будут работать в с. Отрадное и Владимировское на улицах Вишневая, Профсоюзная, Шевченко, Свободная, Молодежная, Набережная и Садовая, Звездная.

Также 17 октября энергетики будут производить ремонт оборудования с 09:00 до 17:00. Кроме того, в с. Веселое, Нововознесенка, Новоднепровка и Яворницкое временные отключения предусмотрены на всей территории. В пгт Кушугум запланированы работы по ул. Заводской, Каховской, Озерной, Днепровской, Дубовой.

А также: Запорожской, Заречной, Образцовой, Киевской, Конечной, Казачьей, Концевой, Короткой, Новой, Плавневой, Приветной, Прияружной, Пушкина, Рыбальской, Сагайдачного, Украинской, Волшебной, Счастливой, Южный и Переулковый Широкий, и в селе Солнечное и Беленькое.

