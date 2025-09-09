Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области все еще предоставляется отдельным категориям населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области доступна для внутренне перемещенных лиц, которые эвакуировались из разных регионов и сейчас проживают в столице или окрестных общинах, сообщает Politeka.

Как говорится в Телеграмм-канале о гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий, чтобы получить продуктовые наборы, нужно пройти предварительную регистрацию в онлайн-форме.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области подразумевает выдачу наборов в селе Петропавловская Борщаговка. Организаторы отмечают, что поддержку могут получить внутренне перемещенные лица, зарегистрировавшиеся в период с 2022 по 2025 год.

Для участия необходимо перейти по предоставленной ссылке и заполнить краткую форму. Она занимает всего несколько минут, без этой процедуры получить набор в Киевской области невозможно.

Кроме продуктовых наборов, действуют и другие формы поддержки пожилых людей. Пенсионный фонд Украины, в частности, предоставляет финансовую компенсацию на питание отдельным категориям граждан.

Речь идет об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных авариях, имеющих статус первой или второй категории. Право на эту поддержку имеют также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и лица, подвергшиеся воздействию радиации и отнесенные к указанным категориям.

Чтобы оформить компенсацию, следует обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда Украины или воспользоваться электронными сервисами. Это можно сделать через портал Действие, а также через уполномоченных представителей местных советов или центров предоставления административных услуг.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право