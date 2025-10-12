Начало отопительного сезона 2025 года в Кировоградской области обеспечило комфорт и тепло для медицинских и социальных учреждений.

Начало отопительного сезона 2025 года в Кировоградской области началось с раннего подключения тепла к Кропивницкому роддому, сообщает Politeka.

КП "Теплоэнергетик" обеспечило учреждение теплом еще до официального старта, отметил директор предприятия Александр Чельник. Сейчас роддом остается единственным медицинским учреждением, обратившимся за преждевременным подключением. Тепловое хозяйство готово предоставить аналогичные условия и другим заведениям города.

Начальник управления здравоохранения городского совета Оксана Макарук подчеркнула, что в первую очередь тепло необходимо для рожениц и новорожденных.

"В палатах должна поддерживаться комфортная температура. Поэтому в 10:00 первым заведением, где включили отопление, стал роддом. Температура воздуха здесь достигает 22–23 °C", — отметила чиновник.

Старт отопительного сезона для других потребителей планируется, если среднесуточная температура в течение трех дней не превышает +8 °C. Прогнозы показывают, что такие условия ожидаются в конце октября.

Директор областного департамента ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Ольга Довжук сообщила, что жилищно-коммунальные хозяйства подготовлены к сезону 2025-2026 годов. Подготовка включает 397 котельных, 3,7 км замененных тепловых сетей, 28 готовых тепловых пунктов, а также резерв топлива: 5,5 тыс. тонн угля, 12,1 тыс. м³ дров и 2,2 тыс. тонн пеллет.

В водопроводно-канализационном хозяйстве заменено 21,4 км водопроводных и около 3 км канализационных сетей, подготовлено 45 водопроводных и 65 канализационных насосных станций. Жилищный фонд обеспечен: в 2985 домах отремонтировано 758 кровель, 573 системы отопления, 812 систем холодного водоснабжения и 580 энергосетей. Дорожно-мостовое хозяйство подготовило 181 единицу техники и 14 тыс. тонн посыпочного материала. В социальной сфере подготовлено 593 заведения: 37 больниц, 277 детсадов, 274 школы и 12 заведений соцзащиты.

Для возможных отключений электроэнергии предприятия снабдили резервными источниками: 175 генераторов для водоснабжения и 112 – для теплоснабжения. Для аварийно-восстановительных работ сформировано 27 бригад и подготовлено 100 единиц техники.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Кировоградской области обеспечило комфорт и тепло для медицинских и социальных учреждений, гарантируя стабильное функционирование даже до официального старта.

