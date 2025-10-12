Жителей Кировоградской области ожидает график отключения света в неделю с 13 по 19 октября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Кировоградоблэнерго .

Энергетики производят техническое обслуживание и модернизацию оборудования для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии в будущем.

13 октября 2025 (09:30–17:00)

Ремонтные работы состоятся в следующих населенных пунктах:

  • Новокрасное: Катаны – дома 1, 4–8, 10, 14–15, 17, 19–20, 23, 26–27, 30, 32, 35, 38, 40–42, 44, 46, 48–49, 54, 79
  • Новомихайловка: ул. Железнодорожная, Победы, Степная, Центральная – ряд домов
  • Алексеевка: Левадная, Лесная, Перспективная, Полевая, Степная
  • Оникиево, Станция Ташлык: многочисленные улицы и переулки

14.10 2025 (09:00–18:00)

Временные отключения электроснабжения коснутся:

  • Новопетровка: Заречная, Набережная, Степная
  • Веселое: Шевченко
  • Лутковка: Гоголя, Заречная, Ивана Франко, Лесная, Молодежная, Степная, Шахтерская, Шевченко
  • Малая Виска: многочисленные улицы и переулки, включая Виктора Чабана, Железнодорожную, Цветочную, Константиновскую
  • Мануйловка, Палеевка, Плетеный Ташлык: ряд улиц и переулков

15 октября 2025 (09:00–18:00)

Отключения произойдут в:

  • Вишневое: Мира, Степная, Тараса Шевченко, Центральная и Центральная – Новая
  • Малая Виска, Новопетровка: значительное количество улиц и переулков

16.10 2025 (09:00–18:00)

Работы на электросетях продолжатся в:

  • Веселое, Лутковка, Малая Виска, Мануйловка, Палеевка, Вишневое – соответствующие улицы

Рекомендации для жителей:

  1. Предварительно подготовьте запас воды и альтернативное освещение.
  2. Проверьте заряд мобильных устройств и рабочих устройств.
  3. Планируйте работу бытовой техники в час до или после ремонта.
  4. Сохраняйте контакты аварийной службы для оперативного реагирования.

График отключения света в неделю с 13 по 19 октября в Кировоградской области является важной частью поддержки стабильной работы электросетей и безопасности жителей.

