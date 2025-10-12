График отключения света в неделю с 13 по 19 октября в Кировоградской области является важной частью поддержки стабильной работы электросетей и безопасности жителей.

Жителей Кировоградской области ожидает график отключения света в неделю с 13 по 19 октября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Кировоградоблэнерго .

Энергетики производят техническое обслуживание и модернизацию оборудования для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии в будущем.

13 октября 2025 (09:30–17:00)

Ремонтные работы состоятся в следующих населенных пунктах:

Новокрасное: Катаны – дома 1, 4–8, 10, 14–15, 17, 19–20, 23, 26–27, 30, 32, 35, 38, 40–42, 44, 46, 48–49, 54, 79

Катаны – дома 1, 4–8, 10, 14–15, 17, 19–20, 23, 26–27, 30, 32, 35, 38, 40–42, 44, 46, 48–49, 54, 79 Новомихайловка: ул. Железнодорожная, Победы, Степная, Центральная – ряд домов

ул. Железнодорожная, Победы, Степная, Центральная – ряд домов Алексеевка: Левадная, Лесная, Перспективная, Полевая, Степная

Левадная, Лесная, Перспективная, Полевая, Степная Оникиево, Станция Ташлык: многочисленные улицы и переулки

14.10 2025 (09:00–18:00)

Временные отключения электроснабжения коснутся:

Новопетровка: Заречная, Набережная, Степная

Заречная, Набережная, Степная Веселое: Шевченко

Шевченко Лутковка: Гоголя, Заречная, Ивана Франко, Лесная, Молодежная, Степная, Шахтерская, Шевченко

Гоголя, Заречная, Ивана Франко, Лесная, Молодежная, Степная, Шахтерская, Шевченко Малая Виска: многочисленные улицы и переулки, включая Виктора Чабана, Железнодорожную, Цветочную, Константиновскую

многочисленные улицы и переулки, включая Виктора Чабана, Железнодорожную, Цветочную, Константиновскую Мануйловка, Палеевка, Плетеный Ташлык: ряд улиц и переулков

15 октября 2025 (09:00–18:00)

Отключения произойдут в:

Вишневое: Мира, Степная, Тараса Шевченко, Центральная и Центральная – Новая

Мира, Степная, Тараса Шевченко, Центральная и Центральная – Новая Малая Виска, Новопетровка: значительное количество улиц и переулков

16.10 2025 (09:00–18:00)

Работы на электросетях продолжатся в:

Веселое, Лутковка, Малая Виска, Мануйловка, Палеевка, Вишневое – соответствующие улицы

Рекомендации для жителей:

Предварительно подготовьте запас воды и альтернативное освещение. Проверьте заряд мобильных устройств и рабочих устройств. Планируйте работу бытовой техники в час до или после ремонта. Сохраняйте контакты аварийной службы для оперативного реагирования.

