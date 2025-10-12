Жителей Кировоградской области ожидает график отключения света в неделю с 13 по 19 октября, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляют в Кировоградоблэнерго .
Энергетики производят техническое обслуживание и модернизацию оборудования для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии в будущем.
13 октября 2025 (09:30–17:00)
Ремонтные работы состоятся в следующих населенных пунктах:
- Новокрасное: Катаны – дома 1, 4–8, 10, 14–15, 17, 19–20, 23, 26–27, 30, 32, 35, 38, 40–42, 44, 46, 48–49, 54, 79
- Новомихайловка: ул. Железнодорожная, Победы, Степная, Центральная – ряд домов
- Алексеевка: Левадная, Лесная, Перспективная, Полевая, Степная
- Оникиево, Станция Ташлык: многочисленные улицы и переулки
14.10 2025 (09:00–18:00)
Временные отключения электроснабжения коснутся:
- Новопетровка: Заречная, Набережная, Степная
- Веселое: Шевченко
- Лутковка: Гоголя, Заречная, Ивана Франко, Лесная, Молодежная, Степная, Шахтерская, Шевченко
- Малая Виска: многочисленные улицы и переулки, включая Виктора Чабана, Железнодорожную, Цветочную, Константиновскую
- Мануйловка, Палеевка, Плетеный Ташлык: ряд улиц и переулков
15 октября 2025 (09:00–18:00)
Отключения произойдут в:
- Вишневое: Мира, Степная, Тараса Шевченко, Центральная и Центральная – Новая
- Малая Виска, Новопетровка: значительное количество улиц и переулков
16.10 2025 (09:00–18:00)
Работы на электросетях продолжатся в:
- Веселое, Лутковка, Малая Виска, Мануйловка, Палеевка, Вишневое – соответствующие улицы
Рекомендации для жителей:
- Предварительно подготовьте запас воды и альтернативное освещение.
- Проверьте заряд мобильных устройств и рабочих устройств.
- Планируйте работу бытовой техники в час до или после ремонта.
- Сохраняйте контакты аварийной службы для оперативного реагирования.
График отключения света в неделю с 13 по 19 октября в Кировоградской области является важной частью поддержки стабильной работы электросетей и безопасности жителей.
