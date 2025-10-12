Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области призваны не только покрыть основные потребности, но и оказать дополнительную опору.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области предоставляются благодаря деятельности социальных служб и гуманитарных пунктов, сообщает Politeka.

Проект реализуется совместно с благотворительными фондами, чтобы поддержать пожилых жителей, оказавшихся в сложных жизненных условиях.

Один из центров действует на базе областного учреждения матери и ребенка. Здесь переселенцы и пожилые люди могут получить наборы продуктов, средства гигиены, необходимые вещи и воспользоваться временным жильем. Помещение имеет душевые, кухонные уголки, места отдыха, что обеспечивает комфортное пребывание. Также доступно детское питание, постельные принадлежности, базовые предметы для быта, что помогает семьям с детьми и пенсионерам в повседневных нуждах.

Еще один гуманитарный пункт работает на базе учебно-воспитательного комплекса №26 в сотрудничестве с детским центром «Зорецвит». Расположен он по адресу: Студенческий бульвар, 21. Здесь посетители получают горячие обеды, одежду, принадлежности для детей и продуктовые наборы. Заведение принимает граждан в будние дни с 9:00 до 17:00. Для пожилых людей это существенная помощь, ведь не все имеют возможность обеспечить себя пищей.

Для получения поддержки в центре матери и ребенка советуют заранее звонить, а в пункте на базе УВК обращаться непосредственно к волонтерам в часы работы.

Итак, бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области призваны не только покрыть основные потребности, но и оказать дополнительную опору переселенцам и пожилым людям, охватывая все больше общин, где необходимо социальное внимание и забота.

