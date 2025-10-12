В Винницкой области обнародовали график отключения газа на неделю с 13 по 19 октября, поэтому рассказываем, кому готовиться к неудобствам.

График отключения газа в неделю с 13 по 19 октября в Винницкой области охватит несколько населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте местного филиала "Газсетей", ограничения связаны с плановыми работами по техническому обслуживанию систем газоснабжения, проводимых для обеспечения безопасной и стабильной работы сетей.

По графику отключения газа на неделю с 13 по 19 октября в Винницкой области, в самой Виннице 13.10 временно не будет голубого топлива на Князов Кориатовичей 56, 96, Бугский спуск 3, 29, Академика Янгеля 22, 25, 27, 62, 66, 89.

14.10 ограничение будет касаться улицы Киевской, 9, 17, 18, 19, 20, 38А, 45, 62, 102, 178. А 15.10 в облцентре планируются работы по таким адресам: Киевская, 7, 32, Академика Янгеля, 4, 3 Келецкая, 2, 19, Академика Заболотного, 34, Б. Претвича, 3, 24.

В Могилев-Подольском голубого топлива не будет на проспекте Независимости, дом № 103 А в течение двух дней, 13.10 и 14.10.

В селе Александровка Жмеринского района 13:10 временно прекратят подачу на улице Тараса Шевченко 16. Аналогично в селе Жуковцы 13:10 выключат поставки на Центральной 146.

Потребителей просят учесть график отключения газа в неделю с 13 по 19 октября в Винницкой области во время планирования своего быта. Также специалисты советуют проверять состояние газовых счетчиков и приборов перед возобновлением подачи во избежание возможных неприятных ситуаций.

Кроме того, в газовых службах напоминают, что некоторые неудобства в виде отсутствия голубого топлива помогают эффективно провести профилактические и ремонтные работы, что повышает безопасность сетей и уменьшает риск аварий.

