Избыточные осадки и длительная летняя засуха оказали существенное влияние на формирование урожая подсолнечника, что может привести к дефициту в Полтавской области, пишет Politeka.

Эти климатические колебания уже сказались на рынке: аналитики фиксируют рост цен на семена подсолнечника и подсолнечное масло, а также прогнозируют самый низкий уровень урожайности этой культуры за последние десять лет.

Специалисты отмечают, что посевная кампания этого года и сбор урожая проходят в крайне сложных погодных условиях. После долгой летней жары, когда на большей части территории страны не было дождей, в сентябре и октябре выпало избыточное количество осадков. Это привело к переувлажнению почвы, задержке уборки и ухудшению качества семян. Аграрии предупреждают, что из-за этого Украина может собрать один из самых низких урожаев подсолнечника за последнее десятилетие.

Аналитики рынка уже скорректировали прогноз объемов уборки в сезоне 2025-2026 годов. Вместо ожидаемых 12 миллионов тонн теперь прогнозируется всего 11,4 миллиона тонн. Такое изменение объясняется снижением урожайности в ключевых сельскохозяйственных регионах и значительными задержками в процессе сбора из-за неблагоприятной погоды.

Руководитель аналитической компании Кристина Серебрякова отмечает, что больше всего от погодных катаклизмов пострадали южные и восточные области страны, традиционно обеспечивающие основную часть валового сбора семян. По ее словам, там урожайность колеблется в пределах от 0,5 до 1,6 тонн с гектара, что является крайне низким показателем. В центральных и северных регионах ситуация несколько лучше, однако дожди, продолжающиеся в конце сентября и в октябре, могут повлечь за собой дальнейшие потери урожая, а также ухудшить качество собранных семян.

По официальным данным Министерства аграрной политики, на 2 октября украинские фермеры успели обработать около 59 процентов посевных площадей — это примерно 3,02 миллиона гектаров. К настоящему моменту намолочено 5,54 миллиона тонн подсолнечника. Средняя урожайность составляет 1,83 тонны с гектара, что заметно ниже прошлогодних показателей, когда этот показатель превышал 2 тонны.

Сложная ситуация наблюдается и в западных областях, где из-за чрезмерной влажности повышается кислотное число семян. Зафиксированы показатели от 4 до 8 процентов, что значительно снижает качество сырья для переработки. Поэтому производители масла пытаются оперативно выкупать уже собранные партии урожая, чтобы предотвратить дальнейшую порчу зерна и дефицит качественного сырья на рынке.

Экономическая ситуация на рынке подсолнечника реагирует соответственно: за последнюю неделю цены на внутреннем рынке выросли на 500–1000 гривен за тонну. Стоимость подсолнечника составляет в среднем от 27 500 до 28 000 гривен за тонну при масличности около 50 процентов. Для экспортеров и переработчиков это означает увеличение себестоимости продукции, в частности подсолнечного масла, цены на которые уже начали подниматься как на внутреннем рынке, так и на внешних торговых площадках.

Аналитики предупреждают, что тенденция роста цен может сохраниться и в ближайшие месяцы, ведь в условиях дефицита качественного зерна перерабатывающие предприятия будут соревноваться за доступное сырье, поэтому и будет наблюдаться дефицит продуктов в Полтавской области.

