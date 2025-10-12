По словам специалиста, под угрозой дефицита в Сумской области оказываются не только овощи, но и корнеплоды.

Ночные и утренние заморозки могут повлиять на урожай, особенно многолетние растения и поздние овощи, что может вызвать дефицит продуктов в Сумской области, пишет Politeka.net.

Об этом подробнее рассказал эксперт Владимир Печко.

Владимир Печко объяснил, что это может привести к недополучению урожая в следующем году и дефициту продуктов в Сумской области.

Эксперты отмечают: если хозяева не успели своевременно убрать из огорода теплолюбивые культуры, такие как помидоры или огурцы, то в случае понижения температуры они могут серьезно пострадать. Особенно рискован период осенних холодов, когда ночные заморозки способны повредить даже те плоды, которые остаются на грядках.

По словам специалиста, под угрозой дефицита в Сумской области оказываются не только овощи, но и корнеплоды. Например, свекла, которую традиционно собирают поздней осенью, промерзнет даже в почве, если температура снизится слишком быстро и сильно. Такая ситуация уже неоднократно наблюдалась в северных и центральных регионах Украины, где из-за ранних заморозков фермеры теряли часть урожая.

По словам эксперта, наиболее уязвимы фруктовые деревья и виноград, ведь они реагируют на заморозки даже при незначительном снижении температуры. Особую опасность представляют весенние заморозки, приходящиеся на период цветения. В настоящее время любое охлаждение может привести к гибели бутонов и цветов, что автоматически означает потерю сбора.

Больше всего таких погодных аномалий страдают теплолюбивые культуры — черешня, абрикос и персик, что приведет к дефициту этих продуктов в Сумской области.

Эти деревья начинают цвести раньше других, поэтому даже кратковременное понижение температуры ниже нуля может уничтожить большинство цветов, а вместе с ними и потенциальный урожай. В предыдущие годы подобные случаи уже фиксировались в нескольких областях, где сбор косточковых культур сократился почти наполовину.

