Работа для пенсионеров в Киевской области предлагает несколько актуальных вакансий с различными условиями и графиком, сообщает Politeka.

Информация об актуальных предложениях размещена на платформе work.ua.

Компания «МакДональдс Юкрейн ЛТД» ищет сотрудника ресторана вблизи станции метро Майдан Незалежности в Киеве. Основные обязанности включают в себя приготовление блюд, обслуживание клиентов, поддержку чистоты и работу в команде. Заработная плата составляет 26 941 грн в зависимости от отработанных часов, налогов и бонусов. Работникам предлагают гибкий график, официальное трудоустройство, соцпакет, мотивационные программы, скидки на продукцию и карьерный рост. Вакансия открыта для студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров.

ООО «АВЛ Юнион Компани» в селе Счастливое приглашает грузчика для работы с зеленой продукцией в супермаркеты. Задания включают разгрузку, фасовку, подготовку к доставке и погрузку. Оплата составляет 30000 грн в месяц. Работникам обеспечивают официальное оформление, гибкий график, проживание в хостеле для иногородних и комфортные условия. Опыт или образование не обязательно, главное — ответственность, активность и желание учиться.

Кроме того, доступна работа водителем в сервисах Bolt/Uber через компанию «U-Service» . Работники получают авто 2019-2021 годов, проходят обучение и техподдержку. Доход зависит от выполненных заказов и может достигать 67 000 грн , средний чистый заработок – около 43 000 грн . График индивидуален, возможны полная или неполная занятость. Требования: стаж от трех лет, соблюдение ПДД, аккуратность и выполнение плана.

Итак, работа для пенсионеров в Киевской области включает ресторанный сектор, логистику и водительские услуги, обеспечивая стабильный доход, комфортные условия и поддержку от руководства и коллег.

