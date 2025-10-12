Робота для пенсіонерів у Київській області охоплює ресторанний сектор, логістику та водійські послуги, забезпечуючи стабільний дохід, комфортні умови та підтримку від керівництва і колег.

Робота для пенсіонерів у Київській області пропонує декілька актуальних вакансій із різними умовами та графіком, повідомляє Politeka.

Інформація про актуальні пропозиції розміщена на платформі work.ua.

Компанія «МакДональдз Юкрейн ЛТД» шукає співробітника ресторану поблизу станції метро Майдан Незалежності у Києві. Основні обов’язки включають приготування страв, обслуговування клієнтів, підтримку чистоти та роботу в команді. Заробітна плата становить 26 941 грн, залежно від відпрацьованих годин, податків та бонусів. Працівникам пропонують гнучкий графік, офіційне працевлаштування, соцпакет, мотиваційні програми, знижки на продукцію та можливості кар’єрного зростання. Вакансія відкрита для студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

ТОВ «АВЛ Юніон Компані» у селі Щасливе запрошує вантажника для роботи із зеленою продукцією в супермаркети. Завдання включають розвантаження, фасування, підготовку до доставки та завантаження. Оплата становить 30 000 грн на місяць. Працівникам забезпечують офіційне оформлення, гнучкий графік, проживання у хостелі для іногородніх та комфортні умови. Досвід або освіта не є обов’язковими, головне — відповідальність, активність та бажання навчатися.

Крім того, доступна робота водієм у сервісах Bolt/Uber через компанію «U-Service». Працівники отримують авто 2019−2021 років, проходять навчання та техпідтримку. Дохід залежить від виконаних замовлень і може досягати 67 000 грн, середній чистий заробіток — близько 43 000 грн. Графік індивідуальний, можливі повна або неповна зайнятість. Вимоги: стаж від трьох років, дотримання правил дорожнього руху, охайність та виконання плану.

Отже, робота для пенсіонерів у Київській області охоплює ресторанний сектор, логістику та водійські послуги, забезпечуючи стабільний дохід, комфортні умови та підтримку від керівництва і колег.

