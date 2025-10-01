Графік відключення газу в жовтні 2025 у Київській області внесе певні незручності у побут місцевих жителів.

Графік відключення газу в жовтні 2025 у Київській області торкнеться окремих населених пунктів, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу в жовтні 2025 у Київській області передбачають проведення планових ремонтних робіт працівниками місцевої філії «Газмережі» для підготовки систем до осінньо-зимового періоду.

У Фастові з 6.10 по 10.10 тимчасово буде припинено газопостачання за адресами: Козятинська, Локомотивна, Миронівська, О. Зінченко, Трудова, Трудовий пров., І. Котляревського, А. Шептицького, 8 Березня.

Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами та не відкривати їх до завершення робіт.

У Білій Церкві 6.10 з 08:00 до 17:00 тимчасові незручності зачеплять ряд кулиць: Верхня (СТ “Перемога”), Нижня (СТ “Перемога”), Терезинська (СТ “Перемога”), СТ “Флора”, провулок Архипа Люльки.

Для жителів Переяслав-Хмельницького відділення обмеження діятимуть з 08:00 1.10 до 17:00 3.10. Блакитного палива не буде у таких населених пунктах:

Кайнари, Двірківщина, Воронівщина, Яготин (Ліснянська, Гулака-Артемовського, Юрія Назарця пров., Глібова, Глібова пров., Нечуя-Левицького).

У смт Ставище в Таращанському районі планове припинення газопостачання триватиме з 09:00 1.10 до 17:00 2.10 для багатоквартирного будинку на вулиці Цимбала Сергія, 28.

Газовики наголошують, що графік відключення газу в жовтні 2025 у Київській області допоможе забезпечити безпечну експлуатацію мереж та мінімізувати аварійні ситуації.

