Фахівці зазначають, що цьогорічна посівна кампанія та збір врожаю проходять у вкрай складних погодних умовах, що може призвести до дефіциту продуктів у Полтавській області.

Надлишкові опади та тривала літня посуха суттєво вплинули на формування врожаю соняшнику, що може призвести до дефіциту у Полтавській області, пише Politeka.

Ці кліматичні коливання вже позначилися на ринку — аналітики фіксують зростання цін на насіння соняшнику та соняшникову олію, а також прогнозують найнижчий рівень урожайності цієї культури за останні десять років.

Фахівці зазначають, що цьогорічна посівна кампанія та збір врожаю проходять у вкрай складних погодних умовах. Після тривалої літньої спеки, коли на більшій частині території країни не було дощів, у вересні та жовтні випала надмірна кількість опадів. Це призвело до перезволоження ґрунту, затримки збирання та погіршення якості насіння. Аграрії попереджають, що через це Україна може зібрати один із найнижчих врожаїв соняшнику за останнє десятиліття.

Аналітики ринку вже скоригували прогноз обсягів збирання у сезоні 2025–2026 років. Замість очікуваних 12 мільйонів тонн тепер прогнозується лише 11,4 мільйона тонн. Така зміна пояснюється зниженням урожайності у ключових сільськогосподарських регіонах та значними затримками в процесі збору через несприятливу погоду.

Керівниця аналітичної компанії Христина Серебрякова зазначає, що найбільше від погодних катаклізмів постраждали південні та східні області країни, які традиційно забезпечують основну частину валового збору насіння. За її словами, там урожайність коливається у межах від 0,5 до 1,6 тонни з гектара, що є вкрай низьким показником. У центральних і північних регіонах ситуація дещо краща, однак дощі, що тривають наприкінці вересня та в жовтні, можуть спричинити подальші втрати врожаю, а також погіршити якість зібраного насіння.

За офіційними даними Міністерства аграрної політики, станом на 2 жовтня українські фермери встигли обробити близько 59 відсотків посівних площ — це приблизно 3,02 мільйона гектарів. На цей момент намолочено 5,54 мільйона тонн соняшнику. Середня врожайність становить 1,83 тонни з гектара, що помітно нижче за минулорічні показники, коли цей показник перевищував 2 тонни.

Складна ситуація спостерігається і в західних областях, де через надмірну вологість підвищується кислотне число насіння. Зафіксовано показники у межах від 4 до 8 відсотків, що значно знижує якість сировини для переробки. Через це виробники олії намагаються оперативно викупати вже зібрані партії врожаю, щоб запобігти подальшому псуванню зерна та дефіциту якісної сировини на ринку.

Економічна ситуація на ринку соняшнику реагує відповідно: за останній тиждень ціни на внутрішньому ринку зросли на 500–1000 гривень за тонну. Наразі вартість соняшнику становить у середньому від 27 500 до 28 000 гривень за тонну при олійності близько 50 відсотків. Для експортерів та переробників це означає збільшення собівартості продукції, зокрема соняшникової олії, ціни на яку вже почали підніматися як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх торговельних майданчиках.

Аналітики попереджають, що тенденція до зростання цін може зберегтися і в найближчі місяці, адже в умовах дефіциту якісного зерна переробні підприємства змагатимуться за доступну сировину, тому й спостерігатиметься дефіцит продуктів у Полтавській області.

Джерело: ASAP Agri.

