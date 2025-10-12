За словами фахівця, під загрозою дефіциту на Сумщині опиняються не лише овочі, а й коренеплоди.

Нічні та ранкові приморозки можуть вплинути на врожай, особливо на багаторічні рослини та пізні овочі, що може викликати дефіцит продуктів у Сумській області, пише Politeka.net.

Про це детальніше розповів експерт Володимир Печко.

Володимир Печко пояснив, що це може призвести до недоотримання врожаю наступного року та дефіциту продуктів у Сумській області.

Експерти наголошують: якщо господарі не встигли своєчасно прибрати з городу теплолюбні культури, такі як помідори чи огірки, то в разі зниження температури вони можуть серйозно постраждати. Особливо ризикованим є період осінніх холодів, коли нічні заморозки здатні пошкодити навіть ті плоди, що залишаються на грядках.

За словами фахівця, під загрозою дефіциту в Сумській області опиняються не лише овочі, а й коренеплоди. Наприклад, буряк, який традиційно збирають пізно восени, може промерзнути навіть у ґрунті, якщо температура знизиться надто швидко й сильно. Така ситуація вже неодноразово спостерігалася у північних та центральних регіонах України, де через ранні приморозки фермери втрачали частину врожаю.

За словами експерта, найбільш уразливими є фруктові дерева та виноград, адже вони реагують на заморозки навіть при незначному зниженні температури. Особливу небезпеку становлять весняні приморозки, які припадають на період цвітіння. У цей час будь-яке охолодження може призвести до загибелі бутонів і квітів, що автоматично означає втрату врожаю.

Найбільше від таких погодних аномалій страждають теплолюбні культури — черешня, абрикос і персик, що може призвести до дефіциту цих продуктів у Сумській області.

Ці дерева починають цвісти раніше за інші, тому навіть короткочасне зниження температури нижче нуля може знищити більшість квітів, а разом з ними і потенційний урожай. У попередні роки такі випадки вже фіксувалися в кількох областях, де врожай кісточкових культур скоротився майже наполовину.

