Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена постановою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, повідомляє Politeka.

Відповідно до рішення уряду, фінансова підтримка надається також іншим категоріям громадян для придбання твердого пічного палива, повідомляє Politeka з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Документ визначає, що право на виплати мають мешканці населених пунктів, розташованих у межах десятикілометрової зони біля державного кордону з російською федерацією або лінії зіткнення. Гроші отримають усі, хто використовує тверде паливо для обігріву житла, незалежно від рівня соціальної вразливості. Окрім цього, допомога поширюється й на жителів районів, де тривають активні бойові дії у дев’яти прифронтових регіонах, проте в цьому випадку кошти виплачуватимуться лише представникам визначених соціально незахищених груп, з урахуванням фінансових можливостей держави.

Фінансова підтримка у Дніпропетровській області надається домогосподарствам один раз на опалювальний сезон. Мета — забезпечити необхідні ресурси для підготовки до зими та стабільного проходження холодного періоду. Щоб отримати виплату, громадянам потрібно звернутися до місцевих органів влади й подати заяву. Виплата здійснюється безготівково у вересні та жовтні, що дає змогу завчасно придбати паливо для опалення.

Важливим елементом програми є принцип «гроші ходять за людиною». Це гарантує, що у випадку евакуації після подання документів кошти все одно будуть зараховані заявникові. Отримана допомога не враховується при визначенні сукупного доходу сім’ї, тому не впливає на можливість користуватися іншими соціальними виплатами чи пільгами.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стане важливим інструментом підтримки громадян, які опалюють житло твердим паливом, сприятиме збереженню тепла в оселях і допоможе підготуватися до зимового сезону.

