Місцеві жителі змушені раціональніше підходити до покупки їжі через подорожчання продуктів у Полтавській області.

На місцевих ринках цієї осені спостерігається стійке подорожчання продуктів у Полтавській області, яке зачепило не лише м’ясо, а й овочі та зелень, повідомляє Politeka.

На Полтавському центральному ринку журналісти IRT перевірили ціни на популярні інгредієнти для борщу. Як виявилося, подорожчання продуктів зачепило практично всі категорії товарів.

Щоб зварити класичний борщ у п’ятилітровій каструлі, місцевим, перш за все, потрібне мʼясо. Проте свинячі ребра чи свинина коштують від 90 до 100 гривень за порцію, не говорячи вже про розцінки за кілограм.

Продавчиня Тетяна розповіла, що ціни на м’ясну продукцію зросли. Вона зазначила, що ребра можна придбати по 220, а цілі - по 200. Таке подорожчання продуктів у Полтавській області повʼязане із збільшенням вартості живої ваги.

Продавчиня Юлія додала, що вартість сала піднялася до 200-250 грн, а найдешевше обрізне сало коштує 50. Не менш важливими інгредієнтами борщу є овочі.

Картопля, морква, буряк, цибуля, капуста та помідори залишаються основою страви, і продавці стверджують, що через малу кількість покупців на базарі ціни на ці товари поки тримаються приблизно на тому ж рівні. На капусту цінник залишився на рівні 20 гривень, буряк та морква дещо подешевшали.

Таким чином, якщо придбати близько 400 грамів м’ясної продукції, півтора кілограма овочів та пучок зелені, який коштує близько 20 грн, то п’ятилітрова каструля традиційної української страви обійдеться в середньому 158 гривень.

