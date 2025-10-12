Местные жители вынуждены более рационально подходить к покупке пищи из-за подорожания продуктов в Полтавской области.

На местных рынках этой осенью наблюдается устойчивое подорожание продуктов в Полтавской области , которое задело не только мясо, но и овощи и зелень, сообщает Politeka.

На Полтавском центральном рынке журналисты IRT проверили цены на популярные ингредиенты для борща. Как оказалось, подорожание продуктов задело практически все категории товаров.

Чтобы сварить классический борщ в пятилитровой кастрюле, местным прежде всего нужно мясо. Однако свиные ребра или свинина стоят от 90 до 100 гривен за порцию, не говоря уже о расценках за килограмм.

Продавщица Татьяна рассказала, что цены на мясную продукцию выросли. Она отметила, что ребра можно приобрести по 220, а цели – по 200. Такое подорожание продуктов в Полтавской области связано с увеличением стоимости живого веса.

Юлия добавила, что стоимость сала поднялась до 200-250 грн, а самое дешевое обрезное сало стоит 50. Не менее важными ингредиентами борща являются овощи.

Картофель, морковь, свекла, лук, капуста и помидоры остаются основой блюда, и продавцы утверждают, что из-за малого количества покупателей на рынке цены на эти товары пока держатся примерно на том же уровне. На капусту ценник остался на уровне 20 гривен, свекла и морковь несколько подешевели.

Таким образом, если приобрести около 400 г мясной продукции, полтора килограмма овощей и пучок зелени, который стоит около 20 грн, то пятилитровая кастрюля традиционного украинского блюда обойдется в среднем 158 гривен.

