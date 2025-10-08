Украинцы могут получить гигиенические наборы и бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области можно получить благодаря помощи благотворительного фонда «Каритас», сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

В рамках проекта «Реагирование на чрезвычайные ситуации в результате боевых действий в Украине» можно получить бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области.

Для лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за полномасштабной военной агрессии россии в 2022 году и переехавших в регион, действует широкий комплекс гуманитарных поддержок - чюды входят гигенические наборы и бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области.

Одним из ключевых направлений работы является предоставление гуманитарной помощи. Речь идет о распространении продуктовых наборов, средств гигиены и детского питания среди внутренне перемещенных лиц, относящихся к уязвимым категориям населения. Такие наборы позволяют обеспечить основные потребности семей в первые недели после переезда и создать минимально необходимые условия для жизни.

Важной составляющей помощи психологическая поддержка. Специалисты предоставляют профессиональные консультации как взрослым, так и детям, пострадавшим от последствий войны, пережили эвакуацию, потерю дома или травматические события.

Особое внимание уделено работе с детьми. На базе детского пространства организованы социальные услуги, предусматривающие разные активности, занятия и игры, направленные на социализацию, развитие и психологическую поддержку детей из семей внутриперемещенных лиц.

Важной частью проекта также предоставление бесплатных юридических консультаций. Специалисты помогают ВПЛ разобраться с оформлением необходимых документов, получением социальных выплат, компенсаций, льгот и других правовых вопросов, возникающих при переезде или обустройстве на новом месте.

Еще одним направлением работы является кейс-менеджмент — индивидуальная поддержка людей, нуждающихся в особом подходе. Для таких лиц составляются персональные планы помощи, учитывающие их потребности и жизненные обстоятельства, а также сопровождение в решении важнейших вопросов.

Также благотворительная организация в рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины» продолжает активно поддерживать тех, кто вынужден был покинуть свои дома.

Важной частью этой деятельности является поддержка вновь прибывшим внутренне перемещенным лицам в общинах. Они получают гигиенические наборы и бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области, которые помогают обеспечить базовые потребности в первые дни после переезда и облегчают процесс адаптации на новом месте.

Последние новости Украины:

