Українці мають змогу отримати гігієнічні набори та безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області можна отримати завдяки допомозі благодійного фонду «Карітас», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

В рамках проєкту «Реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні» можна отримати безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області.

Для осіб, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну військову агресію росії у 2022 році та переїхали до регіону, діє широкий комплекс гуманітарних підтримок - чюди входять гігєнічні набори та безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області.

Одним із ключових напрямів роботи є надання гуманітарної допомоги. Йдеться про розповсюдження продуктових наборів, засобів гігієни та дитячого харчування серед внутрішньо переміщених осіб, які належать до вразливих категорій населення. Такі набори дозволяють забезпечити базові потреби сімей у перші тижні після переїзду та створити мінімально необхідні умови для життя.

Важливою складовою допомоги є психологічна підтримка. Фахівці надають професійні консультації як дорослим, так і дітям, які постраждали від наслідків війни, пережили евакуацію, втрату дому чи травматичні події.

Окрему увагу приділено роботі з дітьми. На базі дитячого простору організовані соціальні послуги, що передбачають різні активності, заняття та ігри, спрямовані на соціалізацію, розвиток та психологічну підтримку дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб.

Важливою частиною проєкту є також надання безкоштовних юридичних консультацій. Фахівці допомагають ВПО розібратися з оформленням необхідних документів, отриманням соціальних виплат, компенсацій, пільг та інших правових питань, які виникають під час переїзду чи облаштування на новому місці.

Ще одним напрямом роботи є кейс-менеджмент — індивідуальна підтримка людей, які потребують особливого підходу. Для таких осіб складаються персональні плани допомоги, що враховують їхні потреби та життєві обставини, а також забезпечується супровід у вирішенні найважливіших питань.

Також благодійна організація у межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України» продовжує активно підтримувати тих, хто був змушений покинути свої домівки.

Важливою частиною цієї діяльності є допомога новоприбулим внутрішньо переміщеним особам у громадах. Вони мають змогу отримати гігієнічні набори та безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області, які допомагають забезпечити базові потреби у перші дні після переїзду та полегшують процес адаптації на новому місці.

