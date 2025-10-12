У Львові є кілька державних програм, що допомагають для ВПО знайти безкоштовне житло, якщо попередню оселю довелося покинути через війну.

Безкоштовне житло у Львові надається не лише для ВПО, а й родинам військових, людям з інвалідністю та сиротам, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Львові передбачене кількома державними ініціативами, спрямованими на підтримку громадян, які втратили свої домівки.

Закон України про житловий фонд соціального призначення визначає механізм надання прихистку різним категоріям населення.

Отримання соціального безкоштовного житла для ВПО потребує часу, збору документів та очікування. Для вразливих категорій передбачено кілька варіантів підтримки.

Наприклад, переселенцям пропонують квартири у тилових регіонах, у тому числі у Львові, де діє кілька проєктів спільно з міжнародними донорами. Пріоритет надається родинам із дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Вони можуть отримати службові або соціальні квартири, де житимуть, доки не з’явиться можливість придбати власну нерухомість. Для військових держава пропонує новобудови або відновлені помешкання, зведені коштом бюджету та партнерських організацій.

Також діє ініціатива «єВідновлення», яка дає змогу отримати компенсацію у вигляді сертифіката або грошової виплати для будівництва. Ці кошти можна спрямувати на ремонт або купівлю квартири.

Ще одна популярна програма - «єОселя». Вона створена для військових, педагогів, медиків і науковців, яким доступна іпотека під 3%. Для інших громадян діє ставка 7%.

Також діє програма «Доступне житло». Вона орієнтована на тих, хто потребує покращення житлових умов. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву покриває до 30% вартості будинка, а решту можна сплатити самостійно або за допомогою кредиту.

