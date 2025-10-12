Во Львове есть несколько государственных программ, помогающих для ВПЛ найти бесплатное жилье, если предыдущий дом пришлось покинуть из-за войны.

Бесплатное жилье во Львове предоставляется не только ВПЛ, но и семьям военных, людям с инвалидностью и сиротам, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львове предусмотрено несколькими государственными инициативами, направленными на поддержку граждан, потерявших свои дома.

Закон Украины о жилом фонде социального назначения определяет механизм предоставления убежища разным категориям населения.

Получение социального бесплатного жилья для ВПЛ требует времени, сбора документов и ожидания. Для уязвимых категорий предусмотрено несколько вариантов поддержки.

К примеру, переселенцам предлагают квартиры в тыловых регионах, в том числе во Львове, где действует несколько проектов совместно с международными донорами. Приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Они могут получить служебные или социальные квартиры, где будут жить до тех пор, пока не появится возможность приобрести собственную недвижимость. Для военных государство предлагает новостройки или восстановленные помещения, возведенные на средства бюджета и партнерских организаций.

Также действует инициатива «єВідновлення», позволяющая получить компенсацию в виде сертификата или денежной выплаты для строительства. Эти средства можно направить на ремонт или покупку квартиры.

Еще одна популярная программа – «єОселя». Она создана для военных, педагогов, медиков и ученых, которым доступна ипотека под 3%. Для других граждан действует ставка 7%.

Также действует программа «Доступне житло». Она ориентирована на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Фонд содействия молодежному домостроению покрывает до 30% стоимости дома, а остальное можно оплатить самостоятельно или с помощью кредита.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право