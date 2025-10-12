Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрено постановлением, утвержденным Кабинетом Министров Украины, сообщает Politeka.

Согласно решению правительства, финансовая поддержка предоставляется также другим категориям граждан для приобретения твердого топлива, сообщает Politeka со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Документ определяет, что право на выплаты имеют жители населенных пунктов, расположенных в пределах десятикилометровой зоны у государственной границы с российской федерацией или линии столкновения. Деньги получат все, кто использует твердое топливо для обогрева жилья независимо от уровня социальной уязвимости. Кроме того, помощь распространяется и на жителей районов, где продолжаются активные боевые действия в девяти прифронтовых регионах, однако в этом случае средства будут выплачиваться только представителям определенных социально незащищенных групп, с учетом финансовых возможностей государства.

Финансовая поддержка в Днепропетровской области предоставляется домохозяйствам один раз в отопительный сезон. Цель – обеспечить необходимые ресурсы для подготовки к зиме и стабильному прохождению холодного периода. Чтобы получить выплату, гражданам нужно обратиться в местные органы власти и подать заявление. Выплата производится безналично в сентябре и октябре, что позволяет заранее приобрести топливо для отопления.

Важным элементом программы является принцип «деньги ходят за человеком». Это гарантирует, что в случае эвакуации после подачи документов, средства все равно будут зачислены заявителю. Полученная помощь не учитывается при определении совокупного дохода семьи, потому не влияет на возможность пользоваться другими социальными выплатами или льготами.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области станет важным инструментом поддержки граждан, отапливающих жилье твердым топливом, будет способствовать сохранению тепла в домах и поможет подготовиться к зимнему сезону.

