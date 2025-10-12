Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована не лише на ремонт житла після пошкоджень, а й на створення системної підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює низку заходів, спрямованих на підтримку людей похилого віку, інформує Politeka.

За даними організації «Карітас», основна мета програми полягає у створенні безпечних умов життя для літніх мешканців і родин, які постраждали від наслідків бойових дій.

Одним із головних напрямів ініціативи є відновлення житла, пошкодженого через війну. Підтримка надається власникам квартир чи будинків із незначними або середніми руйнуваннями. Допомога охоплює ремонт вікон, дверей, стін, стель, частково дахів та електромереж. Такі дії дають змогу відновити базові умови проживання і повернути мешканцям мінімальний рівень комфорту.

Не менш важливим напрямом є догляд удома. Програма охоплює самотніх, ослаблених осіб та внутрішньо переміщених громадян, які особливо потребують турботи. Працівники надають допомогу у щоденних справах, догляді, навчають родичів правильним методам піклування, проводять консультації. Крім того, передбачено базові медичні послуги — вимірювання тиску, контроль цукру, обробку ран, профілактику пролежнів, закапування очей. У разі необхідності надається доступ до засобів реабілітації.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована не лише на ремонт житла після пошкоджень, а й на створення системної підтримки, що допомагає забезпечити турботу, безпеку та стабільність життя літніх людей у власних домівках.

До слова, у Хвркові українці також мають можливість отримати безкоштовні продукти в рамках важливого проєкту.

