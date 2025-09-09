Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області все ще надається для окремих категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області доступна для внутрішньо переміщених осіб, які евакуювалися з різних регіонів та зараз проживають у столиці чи навколишніх громадах, повідомляє Politeka.

Як йдеться у Телеграм-каналі про гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших вразливих категорій, для того щоб отримати продуктові набори, потрібно пройти попередню реєстрацію в онлайн-формі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області передбачає видачу наборів у селі Петропавлівська Борщагівка. Організатори наголошують, що підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися у період з 2022 до 2025 року.

Для участі необхідно перейти за наданим посиланням і заповнити коротку форму. Вона займає всього кілька хвилин, а без цієї процедури отримати набір у Київській області неможливо.

Окрім продуктових наборів, діють й інші форми підтримки для літніх людей. Пенсійний фонд України, зокрема, надає фінансову компенсацію на харчування окремим категоріям громадян.

Йдеться про учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних аварій, які мають статус першої або другої категорії. Право на цю підтримку мають також потерпілі від Чорнобильської катастрофи та особи, які зазнали впливу радіації й віднесені до зазначених категорій.

Щоб оформити компенсацію, потрібно звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду України або скористатися електронними сервісами. Це можна зробити через портал Дія, а також через уповноважених представників місцевих рад чи центрів надання адміністративних послуг.

