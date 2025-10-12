Початок опалювального сезону 2025 в Кіровоградській області забезпечив комфорт і тепло для медичних та соціальних закладів.

Початок опалювального сезону 2025 в Кіровоградській області розпочався з раннього підключення тепла до Кропивницького пологового будинку, повідомляє Politeka.

КП «Теплоенергетик» забезпечило установу теплом ще до офіційного старту, зазначив директор підприємства Олександр Чельник. Наразі пологовий будинок залишається єдиним медичним закладом, що звернувся за передчасним підключенням. Теплове господарство готове надати аналогічні умови й іншим закладам міста.

Начальниця управління охорони здоров’я міської ради Оксана Макарук підкреслила, що першочергово тепло необхідне для породіль та новонароджених.

«У палатах має підтримуватися комфортна температура. Тому о 10:00 першим закладом, де ввімкнули опалення, став пологовий будинок. Температура повітря тут сягає 22–23 °C», — зазначила посадовиця.

Старт опалювального сезону для інших споживачів планується за умов, якщо середньодобова температура протягом трьох днів не перевищуватиме +8 °C. Прогнози показують, що такі умови очікуються наприкінці жовтня.

Директорка обласного департаменту ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу Ольга Довжук повідомила, що житлово-комунальні господарства підготовлені до сезону 2025–2026 років. Підготовка охоплює 397 котелень, 3,7 км замінених теплових мереж, 28 готових теплових пунктів, а також резерв палива: 5,5 тис. тонн вугілля, 12,1 тис. м³ дров та 2,2 тис. тонн пелет.

У водопровідно-каналізаційному господарстві замінено 21,4 км водопровідних та майже 3 км каналізаційних мереж, підготовлено 45 водопровідних і 65 каналізаційних насосних станцій. Житловий фонд забезпечено: у 2985 будинках відремонтовано 758 покрівель, 573 системи опалення, 812 систем холодного водопостачання та 580 енергомереж. Дорожньо-мостове господарство підготувало 181 одиницю техніки та 14 тис. тонн посипкового матеріалу. У соціальній сфері підготовлено 593 заклади: 37 лікарень, 277 дитсадків, 274 школи та 12 закладів соцзахисту.

Для можливих відключень електроенергії підприємства забезпечили резервними джерелами: 175 генераторів для водопостачання і 112 — для теплопостачання. Для аварійно-відновлювальних робіт сформовано 27 бригад та підготовлено 100 одиниць техніки.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Кіровоградській області забезпечив комфорт і тепло для медичних та соціальних закладів, гарантуючи стабільне функціонування навіть до офіційного старту.

