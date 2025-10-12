Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 жовтня у Кривому Розі.

Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 жовтня у Кривому Розі зробили синоптики та розкрили, які сюрпризи підготували осінні дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 жовтня у Кривому Розі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 13-ого числа: незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у місті обіцяють бути ясними. Без опадів.. Максимальна температура повітря сягне +14°C.

У вівторок, 14.10: повітря прогріється до +14°C. Небо, ясне вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без дождів.

Середа, 15.10: хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Без дождів. Температурні коливання — від +7 до +13°C. У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку 0 градусів Цельсія.

Четвер, 16 числа: хмари з'являться на небі та не зникнуть до кінця доби. Без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +7…+15°C. Наші пращури вважали, що перший сніг за сорок днів до зими випадає. І у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг.

У п’ятницю, 17.10: очікується хмарна пора. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +8…+16°C.

Субота, 18.10: перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Дождів не прогнозується. Температура коливатиметься від +9 до +19°C.

У неділю 19.10: з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. Температурні показники — від +9 до +13°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з з 13 по 19 жовтня в Кривому Розі обіцяє прохолодну пору.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: що саме спричинило кризу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: про які ризики попередили.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Кривому Розі: які вакансії пропонують містянам.