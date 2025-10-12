Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 жовтня в Запоріжжі обіцяє прихід справжньої осінньої з різкою прохолодою.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 жовтня у Запоріжжі та розповіли, які сюрпризи підготували осінні дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 жовтня у Запоріжжі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 13-ого числа: Ранок у Запоріжжі буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +12°C.

У вівторок, 14.10: повітря прогріється до +13°C. Погода зміниться вже у середині дня й небо у місті вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

Середа, 15.10: очікується пасмурний день, проте бух дождів. Температурні коливання — від +7 до +12°C. У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку 0 градусів Цельсія.

Четвер, 16 числа: хмари вже з ранку вкриють небо, і похмурність триматиметься до кінця дня. Впродовж дня температура триматиметься в межах +7…+13°C. Наші пращури вважали, що перший сніг за сорок днів до зими випадає. І у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг.

У п’ятницю, 17.10: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дождів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +8…+14°C.

Субота, 18.10: хмари затягнуть місто до самого вечора. Дождів не прогнозується. Температура коливатиметься від +9 до +15°C.

У неділю 19.10: з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. Температурні показники — від +9 до +14°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з з 13 по 19 жовтня у Запоріжжі обіцяє прохолодну пору.

