Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається виключно громадянам України, які відповідають визначеним умовам, повідомляє Politeka.

Відомості про реалізацію програми з’явилися в офіційному Телеграм-каналі Селидового.

Ініціатива спрямована на підтримку переселенців із Селидівської, Вугледарської та Комарської територіальних громад, котрі були змушені залишити свої домівки. Для людей похилого віку організовано видачу продуктових пакунків, які допомагають покривати базові щоденні потреби. Розподіл відбувається у селі Петропавлівська Борщагівка. Щоб скористатися можливістю, потрібно попередньо заповнити коротку електронну форму за посиланням, що надають організатори.

Отримати набір можуть лише ті, хто має офіційно підтверджений статус внутрішньо переміщеної особи. Важливо, щоб цей статус було оформлено у період із 2022 по 2025 рік. Такий підхід забезпечує прозорий механізм і гарантує, що ресурси надаються тим, хто дійсно потребує підтримки. Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області спрямована на забезпечення справедливого розподілу ресурсів і реальної адресної підтримки переселенців.

Центри «СЕЛИДОВЕ.UA» діють у кількох населених пунктах, де внутрішньо переміщені особи можуть отримати консультації, необхідні документи та доступ до соціальних послуг. У Петропавлівській Борщагівці центр функціонує за адресою: вулиця Борщагівська, 30а; у Кам’янському – вулиця Василя Стуса, 15б; у Нововолинську – вулиця Шевченка, 7.

Крім особистих звернень, громадяни мають змогу стежити за оновленнями ініціативи в соціальних мережах. В Instagram і Телеграм регулярно публікуються оголошення з актуальною інформацією для переселенців, що дозволяє оперативно отримувати новини та не пропускати можливість подати заявку на допомогу.

