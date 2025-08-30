З метою надання підтримки та полегшення повсякденного життя організовано роздачу гуманітарної допомоги для пенсіонерів ВПО у Київській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається лише українцям, що відповідають певним критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі Селидового.

Мешканці Селидівської, Вугледарської та Комарської громад, які були змушені залишити свої домівки та евакуювалися можуть отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Київській області.

З метою надання підтримки та полегшення повсякденного життя організовано роздачу гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Київській області у вигляді продуктових наборів. Отримати їх можна у селі Петропавлівська Борщагівка. Для цього необхідно заповнити коротку анкету за спеціальним посиланням.

Звертаємо увагу на те, що підтримка у вигляді продуктових наборів надається виключно пенсіонерам зі статусом переселенців, які офіційно переїхали та отримали статус ВПО у період з 2022 по 2025 роки. Це важлива умова, яка визначена правилами програми та допоможе організаторам забезпечити прозорий розподіл допомоги серед тих, хто її справді потребує.

Центри підтримки ВПО «СЕЛИДОВЕ.UA» працюють у кількох містах та населених пунктах, де переселенці можуть отримати консультації, необхідну інформацію та пряму допомогу. Зокрема, вони функціонують за такими адресами:

у селі Петропавлівська Борщагівка за адресою вулиця Борщагівська 30 а;

у місті Камʼянське за адресою вулиця Василя Стуса 15 б;

у місті Нововолинськ за адресою вулиця Шевченка 7.

Окрім безпосереднього звернення до центрів підтримки, переселенці та всі зацікавлені особи можуть долучитися до інформаційних каналів проєкту «СЕЛИДОВЕ.UA» у соціальних мережах. Зокрема, актуальні новини та оголошення можна переглядати в Instagram чи у Телеграм.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.