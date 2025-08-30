С целью оказания поддержки и облегчения повседневной жизни организована раздача гуманитарной помощи для пенсионеров ВПЛ в Киевской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется только украинцам, отвечающим определенным критериям отбора, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале Селидового.

Жители Селидовской, Угледарской и Комарской общин, которые были вынуждены покинуть свои дома и эвакуировались, могут получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Киевской области.

С целью оказания поддержки и облегчения повседневной жизни организована раздача гуманитарной помощи для пенсионеров в Киевской области в виде продуктовых наборов. Получить их можно в Петропавловской Борщаговке. Для этого необходимо заполнить краткую анкету по специальной ссылке.

Обращаем внимание, что поддержка в виде продуктовых наборов предоставляется исключительно пенсионерам со статусом переселенцев, которые официально переехали и получили статус ВПЛ в период с 2022 по 2025 годы. Это важное условие, которое определено правилами программы и поможет организаторам обеспечить прозрачное распределение помощи среди тех, кто в ней действительно нуждается.

Центры поддержки ВПО «СЕЛИДОВЕ.UA» работают в нескольких городах и населенных пунктах, где переселенцы могут получить консультации, необходимую информацию и прямую помощь. В частности, они функционируют по следующим адресам:

в селе Петропавловская Борщаговка по адресу улица Борщаговская, 30 а;

в городе Каменское по адресу улица Василия Стуса 15 б;

в городе Нововолынск по адресу: улица Шевченко 7.

Кроме непосредственного обращения в центры поддержки, переселенцы и все заинтересованные лица могут присоединиться к информационным каналам проекта «СЕЛИДОВЕ.UA» в социальных сетях. В частности, актуальные новости и объявления можно просматривать в Instagram или Телеграмм.

