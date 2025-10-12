Метою програми грошової допомоги для ВПО у Київській області є підтримка відновлення та розвитку малого бізнесу.

Грошова допомога для ВПО у Київській області надається благодійною організацією "Карітас", проте не всі переселенці можуть отримати виплати, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці в Інстаграм.

Благодійна організація «Карітас-Спес Україна» оголосила про запуск нової програми підтримки мікробізнесу в межах проєкту S.T.A.R.T., який реалізується за підтримки Catholic Relief Services (CRS) та Карітас-Спес Київ.

Грошова допомога для ВПО у Київській області спрямована жителям Бучанського та Бориспільського районів, які прагнуть розвивати власну справу або тільки планують розпочати підприємницьку діяльність.

До участі у програмі запрошуються такі категорії учасників:

підприємці-початківці, які ведуть бізнес до одного року;

особи, які планують відкрити власну справу та мають чітку бізнес-ідею;

учасники, які не мають доступу до фінансування або консультаційної підтримки від державних або приватних структур.

Програма надає комплексну допомогу, поєднуючи освітні, консультаційні та фінансові інструменти для розвитку бізнесу.

Учасники, які пройдуть відбір, отримають наступні можливості:

участь у сучасному бізнес-курсі, що охоплює основи ведення підприємництва, фінансове планування та маркетинг;

індивідуальні консультації з досвідченим бізнес-консультантом для опрацювання стратегії розвитку та подолання перших труднощів;

менторську підтримку, яка дозволяє отримати поради від практикуючих підприємців та експертів;

можливість подати заявку на мікрогрант у розмірі від $1000 до $5000 для старту або розширення власного бізнесу;

консультації з психологом для підтримки ментального здоров’я та подолання стресових ситуацій, пов’язаних із веденням підприємницької діяльності в складних умовах.

Реєстрація на участь у програмі триває до 15.10.2025 року. Організатори закликають всіх охочих заздалегідь подати заявки, аби мати можливість отримати доступ до комплексної підтримки, яка допоможе не лише реалізувати бізнес-ідею, а й забезпечити стабільний та гідний дохід для родин на постраждалих територіях.

