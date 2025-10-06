Такі обмеження та новий графік руху поїздів у Києві діятимуть із 6 жовтня.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничному мосту між станціями Почайна та Райдужний діятиме новий графік руху поїздів в Києві, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Kyiv City Express.

Такі обмеження та новий графік руху поїздів в Києві діятимуть у період з 6 по 22 жовтня і покликані забезпечити безпеку проведення робіт та стабільність пасажирських перевезень у місті.

Як повідомили у пресслужбі перевізника, на ділянці між станціями Почайна та Райдужний у зазначений період рух поїздів повністю припиниться. Це означає, що для частини рейсів саме ці станції стануть кінцевими пунктами маршруту.

Під час ранкових та вечірніх годин пік Kyiv City Express курсуватиме з інтервалом приблизно 30 хвилин, проте лише на півкільцевому маршруті, який охоплює станції Святошин – Вокзальна – Дарниця – Святошин у двох напрямках. Це дозволить зберегти основні перевезення в найбільш завантажений час доби та підтримати стабільний пасажиропотік.

На відрізках маршруту до та від станцій Почайна і Райдужний продовжать курсувати щогодинні рейси. Водночас кілька рейсів їздитимуть за новим графіком руху поїздів в Києві. Зокрема, рейси А12, А13, А23, А24 та А25 прямуватимуть від станції Райдужний до Святошина без заїзду на Почайну, а рейси Б02 та Б13 вирушатимуть зі станції Святошин безпосередньо до станції Райдужний.

Пасажирам варто звернути увагу на зміну графіка: усі поїзди, які вирушатимуть зі станції Райдужний, відправлятимуться на 4 хвилини раніше звичайного часу.

На час ремонтних робіт також буде тимчасово скасовано частину щопівгодинних рейсів на ділянці Святошин – Почайна – Дарниця. До переліку скасованих належать рейси Б03 (07:01 – 07:50), А05 (07:09 – 07:58), Б05 (08:01 – 08:50), А07 (08:09 – 08:58), Б07 (09:01 – 09:50), А09 (09:39 – 10:28), Б09 (10:01 – 10:50), А17 (16:09 – 16:58), Б17 (17:01 – 17:50), А19 (17:09 – 17:58), Б19 (18:01 – 18:50), А21 (18:09 – 18:58) та Б21 (19:01 – 19:50).

