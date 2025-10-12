Целью программы денежной помощи для ВПЛ в Киевской области является поддержка возобновления и развития малого бизнеса.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предоставляется благотворительной организацией "Каритас", однако не все переселенцы могут получить выплаты, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации на странице Инстаграм .

Благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" объявила о запуске новой программы поддержки микробизнеса в рамках проекта START, реализуемого при поддержке Catholic Relief Services (CRS) и Каритас-Спес Киев.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области направлена ​​жителям Бучанского и Бориспольского районов, которые стремятся развивать собственное дело или планируют начать предпринимательскую деятельность.

К участию в программе приглашаются следующие категории участников:

начинающие предприниматели, которые ведут бизнес до одного года;

лица, планирующие открыть собственное дело и имеющие четкую бизнес-идею;

участники, не имеющие доступа к финансированию или консультационной поддержке от государственных или частных структур.

Целью программы денежной помощи для ВПЛ в Киевской области является поддержка восстановления и развития малого бизнеса на пострадавших территориях, что позволяет создать стабильный доход для домохозяйств и способствует экономической самостоятельности местного населения. Программа оказывает комплексную помощь, объединяя образовательные, консультационные и финансовые инструменты для развития бизнеса.

Участники, которые пройдут отбор, получат следующие возможности:

участие в современном бизнес-курсе, охватывающем основы ведения предпринимательства, финансовое планирование и маркетинг;

индивидуальные консультации с опытным бизнес-консультантом для разработки стратегии развития и преодоления первых трудностей;

менторскую поддержку, позволяющую получить советы от практикующих предпринимателей и экспертов;

возможность подать заявку на микрогрант в размере от $1000 до $5000 для старта или расширения собственного бизнеса;

консультации с психологом для поддержания ментального здоровья и преодоления стрессовых ситуаций, связанных с ведением предпринимательской деятельности в сложных условиях.

Регистрация на участие в программе проходит до 15.10.2025 года. Организаторы призывают всех желающих заранее подать заявки, чтобы получить доступ к комплексной поддержке, которая поможет не только реализовать бизнес-идею, но и обеспечить стабильный и достойный доход для семей на пострадавших территориях.

