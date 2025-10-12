Дефіцит хліба в Одеській області залишається ключовим фактором ризику для ринку, формуючи ціни та потребуючи своєчасних заходів від виробників і державних органів.

Дефіцит хліба в Одеській області у сезоні 2025/26 може спричинити підвищення вартості через нестачу продовольчої пшениці, необхідної для роботи борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

Під час конференції «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський зазначив, що загальний урожай зернових в Україні очікується на рівні близько 21 млн тонн. При цьому на продовольчу пшеницю припаде приблизно 10,3 млн тонн, а лише 1,7 млн тонн буде першого та другого класів, що критично мало для виробництва високоякісного борошна і забезпечення внутрішнього ринку.

За словами експерта, зростає конкуренція між експортерами та переробними підприємствами за обмежені обсяги високоякісного зерна. Частина аграріїв утримує урожай у власних сховищах, не поспішаючи реалізовувати його, що спричинює коливання цін та створює труднощі для хлібопекарської галузі.

Додаткову складність створює нестача житнього зерна. Прогнозований обсяг імпорту на сезон 2025/26 складає близько 9 тис. тонн, тоді як минулого року він становив лише 1,6 тис. тонн. Це підвищує залежність від зовнішніх ринків та впливає на стабільність цін на хлібопродукти.

Аналітики відзначають, що обмеженість ресурсів та структура виробництва можуть стати основними факторами подальшого подорожчання. Уже зараз дефіцит зерна високої якості визначає умови роботи підприємств і створює ризики для продовольчої стабільності.

Отже, дефіцит хліба в Одеській області залишається ключовим фактором ризику для ринку, формуючи ціни та потребуючи своєчасних заходів від виробників і державних органів для збереження стабільності продовольства.

Джерело: Agravery.com

