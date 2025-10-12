АО "ДТЭК Днепровские электросети" объявило о новых локальных графиках отключения света в области на следующую неделю - с 13 по 19 октября 2025 года.

На территории Днепропетровской области в течение недели с 13 по 19 октября 2025 года снова будут применять графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что в пределах Новоолександровской сельской территориальной общины отключения света будут действовать в понедельник и вторник, 13-14 октября, с 8:00 до 18:00 в таких населенных пунктах:

Новоалександровка (ул. Дружбы, Осенняя, с-т "Днепровская ривьера", "Дорожник", "Лоцман", "Рудана");

Старые Кодаки (улицы Строителей, Веселая, Гетманская, Горная, Гоголя, Дорожная, Заречная, Клубная, Лазурная, Космическая, Крайняя, Короткая, Маяковского, Металлургов, Мира, Набережная, Речная, Почтовая, Парковая, Оптимистов и др.);

Южное (Виноградная, Гарнизонная, Южная, Подводников, пер. Корабельный);

Днепровское (Центральная);

Сажевка (Оптимистов);

Красный Сад (Родниковая).

В городе Каменское ограничения будут действовать 13.10 примерно с 8 до 19 часов для домов по улицам Бузковая, Марии Примаченко, Ольги Кобылянской, Крымской, Красной Калины, Металлургов, Полтавской, Романковской, Федора Сокуренко, Солнечной, Черноморской, сообщает Politeka.

Также на следующей неделе в Днепропетровской области графики отключения света будут применяться в пределах Криничанской поселковой общины с 8:00 до 18:00 или 14:00. В понедельник без электроэнергии временно останутся некоторые жители Красного Става, Гримучего, Соколовки, Верховцевого, Козодуба, а во вторник – Криничек, Красного Яра и Украинки.

Кроме того, плановое обесточивание также состоится 14.10 с 8 до 18 часов в поселке Светлое.

