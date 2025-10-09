Новый график движения поездов из Одессы введен лишь на временный период из-за масштабных работ на украинской железной дороге, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмме.
В связи с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожных путях в ближайшие дни произойдут изменения в графике движения и маршрутах некоторых пригородных поездов. Железнодорожная компания призывает пассажиров внимательно ознакомиться с обновленным расписанием и заранее планировать свои поездки во избежание возможных неудобств.
В частности, 11 октября новый график движения поездов из Одессы коснется следующих рейсов:
- пригородный поезд №6404, курсирующий по маршруту Одесса – Мартыновская;
- пригородный поезд №6407, направляющийся в обратном направлении – Мартыновская – Одесса.
Также в течение двух дней – 11 и 12 октября – будет новый график движения поездов из Одессы еще двух рейсов:
- пригородного поезда №6414, отправляющегося из Одессы на станцию Помочная;
- пригородного поезда №6413, следующего из Помошной в Одессу.
Железнодорожники объясняют, что проведение ремонтных работ на отдельных участках путей необходимо для повышения безопасности движения, улучшения качества перевозок и обеспечения комфортных условий для пассажиров в будущем. Временные изменения в расписании – это неотъемлемая часть таких технических мер, поэтому пассажиров просят отнестись к ним с пониманием.
Актуальную информацию о времени отправления и прибытия пригородных поездов можно уточнить на официальном сайте железной дороги, в билетных кассах или справочных службах вокзалов. Планировка маршрута заранее поможет избежать неудобств и сделает поездку комфортной даже во время проведения ремонтных работ.
