Ця грошова допомога для пенсіонерів у Київській області нараховується додатково до основної пенсії.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області виплачується лише за наявності визначених умов та відповідності офіційним критеріям, повідомляє Politeka.

Про деталі програми розповів експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін.

Він зазначив, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України №168 від 24 лютого 2023 року, громадяни, яким виповнилося 75 років, можуть розраховувати на щомісячну компенсаційну надбавку в розмірі 456 гривень. Ця грошова допомога для пенсіонерів у Київській області нараховується додатково до основної пенсії, якщо її загальний розмір не перевищує 10 340 гривень.

Особи у віці від 70 до 74 років отримують меншу суму — до 300 гривень. Таким чином, після досягнення 75-річного віку збільшення становить 156 гривень. Експерт звертає увагу, що розмір надбавки напряму залежить від вікової категорії та загальної величини основної виплати.

Окремо роз’яснено поняття «самотній пенсіонер». У суспільстві цей термін часто тлумачать неправильно, адже законодавство визначає самотнім не просто того, хто живе один, а людину, яка не має працездатних родичів, зобов’язаних утримувати її згідно із законом. Тому навіть особа, що мешкає сама, не вважається самотньою офіційно, якщо має дітей або інших родичів працездатного віку. Водночас, якщо діти також отримують пенсію, статус «самотнього» може бути наданий, адже немає осіб, спроможних забезпечити матеріальну підтримку.

Щодо доплати на догляд — її призначають після досягнення 80 років. Ця норма регулюється постановою Кабінету Міністрів №261 від 2 квітня 2005 року із подальшими змінами. Надбавка надається самотнім громадянам похилого віку, які потребують сторонньої допомоги, за умови наявності відповідного медичного висновку ЛКК.

Розмір такої доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. У 2025 році це дорівнює 944,40 гривень (2361 × 40%).

Джерело: На пенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: оформити спеціальну виплату можна кількома способами.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: частині переселенців скасують виплати на проживання, перелік випадків.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Київській області: стали відомі нові ціни.