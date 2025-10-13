Подорожание проезда в Закарпатье стало следствием совместной работы предприятия и местной власти, направленной на поддержку транспортной отрасли.

Подорожание проезда в Закарпатье первыми почувствовали жители Мукачево, сообщает Politeka.

После рассмотрения вопроса на заседании исполнительного комитета городская администрация приняла решение об обновлении стоимости проезда на маршруте №32, соединяющего центр с населенным пунктом Новое Давыдково. С 28 мая 2025 года цена билета составляет 23 гривны вместо предыдущих 18. В городском управлении хозяйства отметили, что такой шаг стал вынужденным из-за необходимости сохранить стабильность перевозок и обеспечить перевозчикам возможность покрывать текущие расходы.

Инициатором смены выступило общество ОДО «Мукачевское АТП 12106». Предприятие предоставило расчеты, подтвердившие экономическое обоснование новой ставки. После изучения материалов профильная комиссия согласовала обновленный тариф, а исполком его официально утвердил. Таким образом, подорожание проезда в Закарпатье стало следствием совместной работы предприятия и местной власти, направленной на поддержку транспортной отрасли.

Параллельно в регионе идет внедрение цифровых инструментов в сфере перевозок. В Ужгороде с 1 июля 2025 г. заработала система CIVIL, позволяющая оплачивать поездки через мобильное приложение, использовать QR-коды, отслеживать движение автобусов и просматривать историю пользования.

Пользователям предлагают неперсонифицированные карты по цене 200 гривен, из которых 82,54 гривны доступны для оплаты поездок. Их срок действия не ограничен, поэтому ими может воспользоваться любой пассажир.

Подобные изменения демонстрируют постепенную модернизацию транспортной системы области. Несмотря на ощутимое увеличение расходов для населения, местные власти подчеркивают, что решение направлено на сохранение стабильного функционирования перевозок, повышение надежности и улучшение удобства пользования общественным транспортом в регионе.

