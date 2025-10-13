Люди, потерявшие дом или вынужденные переехать из-за войны, имеют шанс получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется благодаря нескольким государственным инициативам, сообщает Politeka.

Государство вместе с международными партнерами продолжает работать над тем, чтобы каждый, кто оказался без крова, имел возможность найти новое место для жизни.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется с участием государственных и донорских программ, которые предусматривают как временное, так и постоянное проживание.

В зависимости от статуса заявителя и конкретной программы можно получить новую квартиру, компенсацию за разрушенное жилище или льготные условия приобретения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется в рамках нескольких важных социальных инициатив. Основой этого процесса есть Закон Украины о жилищном фонде социального назначения.

Он определяет порядок, согласно которому граждане могут претендовать на дом или денежную компенсацию за его утрату. Процедура длилась, поскольку требует подготовки пакета документов и определенного времени ожидания.

Среди актуальных программ есть несколько направлений. Первая – «єВідновлення». Она создана для переселенцев и граждан, чьи дома были разрушены во время боевых действий.

Компенсация предоставляется в виде сертификатов, по которым можно приобрести новое жилище или средств для строительства. Еще одна инициатива – «єОселя».

Она ориентирована на военных, медиков, педагогов и ученых. Участники могут пользоваться ипотекой под 3%, а для остальных людей действует ставка 7%. Максимальная площадь подпадающего под условия недвижимости составляет 52,5 квадратного метра на одного человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право